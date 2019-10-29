Верховный суд отказал АСВ в аресте 6,2 млрд рублей бывших руководителей Метробанка

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказался пересмотреть решения судов трех инстанций, которые не стали арестовывать имущество бывших руководителей Метробанка на 6,2 млрд рублей. Ареста их активов добивается Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Арбитражный суд Москвы отказал агентству в этом в феврале 2019 года, Девятый арбитражный апелляционный суд - в апреле, а Арбитражный суд Московского округа - в июне. Ответчики по иску - бывшие член правления Андрей Кузьмичев, главбух Римма Фомичева, председатель правления Максим Гудым, зампред совета директоров Валерий Гекко и исполнительный директор Александр Антуфьев.

Банк России лишил Метробанк лицензии 1 июня 2015 года. В июле того же года столичный арбитраж признал его банкротом и возложил на АСВ обязанности конкурсного управляющего. Тогда в суде представитель ЦБ сообщил, что обязательства банка составляют 7,9 млрд рублей, активы - 6,6 млрд рублей, то есть обязательства превышают активы на 1,3 млрд рублей.