Операторы связи попросили у государства денег на исполнение "закона Яровой"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - АНО "Цифровая экономика" и операторы связи МТС, "Ростелеком", "Мегафон" и "Вымпелком" попросили Минкомсвязи и Минпромторг предоставить из федерального бюджета субсидии на закупку оборудования для исполнения "закона Яровой". Об этом говорится в их письме от 23 октября, "Интерфакс" ознакомился в копией обращения.

Оборудование для хранения данных по требованиям этого закона они сами не производят. Затраты на закупку средств накопления информации они оценили в 10-20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение 5 лет.

Они попросили субсидии банкам и лизинговым компаниям "на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным операторам и организациям связи, либо оформленным лизинговым договорам, соответственно, на цели приобретения ими отечественных технических средств накопления информации по льготной ставке". Порядок выделения субсидий они предложили прописать в постановлении правительства.

Эти деньги могут быть выделены из бюджета нацпрограммы "Цифровая экономика", которая предусматривает экономическую поддержку компаний-производителей отечественного телекоммуникационного и кабельного оборудования, "в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компоненты, не производимые на территории РФ", говорится в письме.

Отправку письма в Минкомсвязи и Минпромторг подтвердили в пресс-службе "Ростелекома", там отметили, что экономический эффект от реализации предложения в документе не прописан. В пресс-службах МТС и "Вымпелкома" от комментариев отказались. В пресс-службе Минкомсвязи получение письма подтвердили, но заявили о нецелесообразности проработки предложения в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Со стороны финансовых организаций письмо подписали топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ. Под ним также стоят подписи руководителя рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анны Серебряниковой и топ-менеджеров финансового блока "большой четверки" операторов связи. Обращение адресовано замминистра промышленности Олегу Бочарову и замминистра связи Олегу Иванову.

Летом 2018 года вступили в силу нормы "закона Яровой", обязывающие операторов связи и интернет-провайдеров хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент. На операторов связи новые нормы распространяются поэтапно - в течение 5 лет. С 1 октября 2018 года они должны хранить трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Еще до принятия закона операторы предупреждали о чрезмерных расходах, которые они не смогут компенсировать повышением тарифов.

Пока затраты "Вымпелкома" на "закон Яровой" оцениваются в 45 млрд рублей на 5 лет. МТС за пять лет намерена потратить около 50 млрд рублей (ранее оценка составляла 60 млрд рублей), "Мегафон" - 35-40 млрд рублей.