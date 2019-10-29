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Орешкин назвал "очень плачевной" ситуацию в ВТО

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по реформированию ВТО идут очень тяжело, ситуацию в торговой организации можно охарактеризовать как "очень плачевную", сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Работаем, здесь, конечно, работа тяжело ведется, и она ведётся сразу по нескольким трекам", - прокомментировал он вопрос о реформировании ВТО и обсуждении этого вопроса в ходе визита во Францию.

"Во время недавнего визита в Саудовскую Аравию эту тему с саудовским министром обсуждали, у них есть ряд инициатив в преддверии "двадцатки" (пройдет в ноябре в 2020 года в КСА - ИФ).

"Мне кажется, сейчас ситуация в организации находится в таком очень плачевном состоянии и дай бог во время "двадцатки" в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО", - охарактеризовал он ситуацию вокруг ВТО.

ВТО Максим Орешкин

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