Brent подешевела до $61,4 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге четвертую неделю кряду.

К 8:22 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,31%), до $61,4 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,02 (0,03%), до $61,59 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,26 (0,47%), до $55,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,27 (0,48%), до $55,54 за баррель.

По данным API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 000 баррелей.

"Рынок более внимательно следит за данными об американских запасах с учетом смягчения геополитических рисков", - отметил аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

29 октября министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.