Новая нефтегазовая провинция может появиться на севере России

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роснедра видят большую перспективу открытий новых нефтегазовых месторождений в Енисей-Хатангской зоне, куда уже зашли все отечественные компании. Такое мнение высказал журналистам глава Роснедр Евгений Киселев.

Ранее, выступая на совещании "Региональные геологоразведочные работы на нефть и газ - основа перспективного развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья РФ", Киселев отметил, что в Енисей-Хатангской хоне может быть построен новый нефтегазовый кластер. "Мы смогли совершить грандиозный рывок на западе Енисей-Хатангской зоны. Современные методы геологоразведки сработали блестяще, это помогло нам понять, что собой представляет предмет интереса, содержащий огромные коммерческие запасы, на базе которых может быть построен значительный кластер, важный не только для Севморпути, но и для всей Российской Федерации".

"Енисей-Хатангская зона - это зона, которая отсекает Таймырский полуостров. С геологической точки зрения, это продолжение Западно-Сибирской платформы на суше. На этой территории уже есть открытия и объекты, например, Ольгинское месторождение (Центрально-Ольгинское - ИФ), где есть нефть, но есть и вопрос в технологии и цене (освоения - ИФ). Пока это ТРИЗ (проект - ИФ) замер в ожидании. Недавно завершен конкур по Западно-Иркинскому месторождению. Здесь же Пайяха. Это все одни и те же типы залежей, новые, которые нужно по-другому изучать. И мы ожидаем, что перспектива открытий новых месторождений очень-очень велики. Почему туда все компании ринулись", - сказал он.

"Когда-то мы спорили - какой там фактор (в Енисей-Хатанге - ИФ), нефтяной или газовый. Пока сработал нефтяной. Но сейчас слишком мало материла. Нужны еще идеи. Думаю, что там есть и то, и то (и нефть, и газ - ИФ). Гыдан будет развиваться и как газовая область силами "НОВАТЭКа" (может быть, иными игроками), и как нефтяная. Сейчас уже там широкий спектр игроков - "Газпром" , "Газпром Нефть" , "Роснефть" , "НОВАТЭК" . Если посмотреть на карту нераспределенного фонда недр - обсижено, как мухами. Я только рад, пусть работают. Роснедра свою задачу выполнили. У бизнеса проснулся интерес к этой провинции", - добавил Киселев.

По его словам, Роснедра смогли убедить компании в том, что Енисей-Хатангская зона чрезвычайно перспективна. "Начиная с 2013 года, мы вложили туда приличные средства. Компании поверили и пошли туда. Последним ударом стало, когда мы открыли этот регион для заявительного принципа. Это еще больше активизирует инвестиции компаний сюда. А это зарплаты геологов, налоги на территорию, будущие месторождения. Но хороший мультипликативный эффект", - сказал он.

"У "НОВАТЭКа" есть вектор с выходом на Енисейскую губу. Пайяха начинает работать, Ванкор перенаправили, подгрузили месторождения. Появляется нормальная логистическая схема, связанная с Северным морским путем", - заключил глава Роснедр.