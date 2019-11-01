Рубль слабо изменился к доллару и евро на ожидании новостей о переговорах США и КНР

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, а евро немного растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,02-64,14 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,12 руб. (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,57 руб. (+6,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,24 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,27 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,87 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику в основных парах, так как внимание участников рынка вновь переключилось на торговый конфликт США и Китая. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти Китая сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также опасаются импульсивности президента США Дональда Трампа и риска того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в твиттере, что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Цены на нефть разнонаправленно меняются утром в пятницу, однако завершают неделю резким снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени понизилась на 0,05% - $59,59 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,22% - до $54,3 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 4,1%. В октябре стоимость Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.