Курс рубля подрос в начале торгов во вторник

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,36-63,45 рубля за доллар,по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 18 копеек к уровню предыдущего закрытия, до 63,36 рубля. Евро подешевел на 43,25 копейки, до 70,52 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 29,36 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 95,85 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно укрепляется к доллару и евро на первых после длительных праздничных выходных торгах. Участники локального рынка отыгрывают позитив на валютных площадках emerging markets и усиление интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах, что Китай и США близки к подписанию торгового соглашения. The Wall Street Journal и Financial Times пишут, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре соглашения в сфере торговли.

Источники FT говорят, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. США ввели с 1 сентября пошлины на эти товары в размере 15%. Взамен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Президент США Дональд Трамп сказал ранее, что переговоры по первой фазе торгового соглашения с Китаем идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, как только работа над соглашением будет завершена. Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

Цены на нефть немного повышаются на торгах во вторник после скачка по итогам предыдущей сессии на позитивных сигналах относительно хода торговых переговоров США и Китая. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,23% - до $62,27 за баррель. Декабрьский фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожал на 0,16% - до $56,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров также новости об IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Проспект размещения будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.