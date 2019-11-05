Фонд национального благосостояния в октябре вырос на 21,9 млрд рублей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2019 года составил 7 трлн 949 млрд 611,2 млн рублей, что эквивалентно $124,459 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Месяцем ранее, на 1 октября, объем ФНБ составлял 7 трлн 927 млрд 685,7 млн рублей, что эквивалентно $123,071 млрд. Таким образом, за октябрь его объем увеличился на 21,925 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 ноября размещено $45 млрд 363,7 млн, 39 млрд 054,5 млн евро, 7 млрд 651,3 млн фунтов стерлингов.

На депозитах в ВЭБе размещено 588,813 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 189,075 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.

В октябре средства ФНБ были размещены на депозиты в ВЭБ.РФ, открытые в 2017 году для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - на 992 млн рублей, "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов)" - 118,2 млн рублей.

ВЭБ.РФ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2019 годах для финансирования покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) на 100,9 млн рублей и 101,3 млн рублей.

В октябре 2,5 млрд рублей средств фонда были размещены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)"; 15 млрд 444,8 млн рублей - в привилегированные акции ОАО "РЖД" для финансирования инфраструктурного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей".

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2018 года по 31 октября 2019 года составила $669,4 млн, что эквивалентно 42,757 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 31 октября составила минус 203,858 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 164,044 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 16,792 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - минус 23,023 млрд рублей.

В октябре в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ - в размере 2,325 млрд рублей, что эквивалентно $35,75 млн, на субординированном депозите в ВТБ - 2,933 млрд рублей, или $45,37 млн, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 146,9 млн рублей, что эквивалентно $2,29 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала 2019 года составил 41,689 млрд рублей, что эквивалентно $643,5 млн.