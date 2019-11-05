Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи во главе с "Роснефтью"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2949,55 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 2963,71 пункта), индекс РТС - 1460,5 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 63,62 рубля (+0,08 рубля), утром курс опускался ниже 63,2 руб./$1.

Выросли акции "Роснефти" (+3,9%, до 451,4 рубля - максимум с ноября 2018 года), "Мосбиржи" (+3,3%), "РусГидро" (+2,6%), "Северстали" (+2,3%), "Татнефти" (+2,3%), АФК "Система" (+2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,3%), "Магнита" (+2,2%), ВТБ (+2%), "РусАла" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%).

Просели акции "АЛРОСА" (-1,3%), "Распадской" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

ПАО "Полюс" в третьем квартале 2019 года увеличило EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до $705 млн, сообщила компания. По сравнению со вторым кварталом текущего года EBITDA выросла на 17%. Всего за 9 месяцев EBITDA "Полюса" составила $1,797 млрд, что на 30% превышает результат января-сентября прошлого года.

Индексы в США в понедельник обновили максимумы на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, на Гавайях и в Аляске, отметил Росс.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40 прибавляют по 0,2%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,1%).

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год (пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%). В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Нефть

Нефть во вторник сохраняет восходящий импульс, цена Brent к 18:50 на $2,3 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,99 за баррель (+1,4% и +0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $57,27 за баррель (+1,3% и +0,6% в понедельник).

В центре внимания трейдеров находятся также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции АО "Русолово" (+6,7%), "МОЭСК" (+6,5%, до 1,012 рубля - максимум с апреля 2017 года), "Мостотреста" (+5,4%), ПАО Банк "Кузнецкий" (+4,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+4,2%), "Иркута" (+3,8%), ПАО "Павловский автобус" (+3,5%), ГДР X5 Retail Group (+2,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+2,7%).

Совет директоров ПАО "Мостотрест" планирует на заседании 5 ноября обсудить рекомендации относительно выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года, сообщила компания. Также совет планирует рассмотреть созыв внеочередного собрания акционеров. Как сообщалось, акционеры "Мостотреста" на годовом собрании 6 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 год.

Подешевели акции ПАО "Тантал" (-6,4%), ПАО "Электроцинк" (-4,8%), ПАО "Левенгук" (-4,7%), ADR Qiwi (-4,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (-4,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-4%).

Совет директоров ПАО "Детский мир" (+0,1%, до 97,1 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 5,06 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,739 млрд рублей, отсечка реестра акционеров состоится 17 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,231 млрд рублей (из них 10,419 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).