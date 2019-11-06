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Парламент Казахстана одобрил решение о выводе из аренды РФ части земель в Байконуре

Арендная плата при этом останется прежней

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана одобрил решение о выводе из российской аренды 11 600 га земли в Байконуре. Это решение было прописано протоколе 2017 года к межправительственному соглашению об аренде космодрома и земли вокруг него.

6 ноября депутаты поддержали законопроект о ратификации этого протокола.

По словам министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, всего из аренды выводится четыре земельных участка. На них будут построен участок автомобильной дороги "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алма-Ата - Москва, участок газопровода "Бейнеу - Шымкент"). Также земля будет задействована в развитии поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области.

При этом арендная плата со стороны России останется прежней, добавил Омаров.

Россия арендует комплекс "Байконур", в который входят город Байконур и космодром. В городе живет больше 76 500 человек, 60% из которых - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов двух стран. В городе действуют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и силовые структуры.

Казахстан в Байконуре имеет специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.

Казахстан Мажилис Сапархан Омаров Байконур

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