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Бывший топ-менеджер "Магнита" стал гендиректором Globaltruck

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сооснователь и крупнейший совладелец грузового перевозчика Globaltruck Александр Елисеев оставит пост гендиректора ПАО "Глобалтрак Менеджмент", сообщила компания. Его заменит бывший топ-менеджер ритейлера "Магнит" и транспортной группы "Дело" Илья Саттаров.

Елисеев возглавит совет директоров "Глобалтрак менеджмента". В состав совета он входил с июля 2017 года.
По данным сайта компании, Елисеев окончил Российский государственный медицинский университет в 1992 году и более 15 лет работал на различных руководящих должностях в логистической отрасли. Он стал одним из основателей компании Globaltrans в 2004 году, с 2008 года входит в состав ее совета директоров. Также он является членом совета директоров ее "дочек": АО "Новая перевозочная компания" (с 2003 года), ООО "ГТИ Менеджмент" (с 2014 года). Еще он входит в совет директоров ЗАО "УВК" (с 2006 года) и BTS LLC (c 2014 года).

GT Globaltruck Ltd. зарегистрирована на Кипре, владеет рядом автотранспортных активов на Урале, в Сибири, Калининграде и Москве, в том числе екатеринбургским АО "Лорри". В ноябре 2017 года Globaltruck разместил акции на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

Структура акционеров ПАО "Глобалтрак Менеджмент" выглядит следующим образом: GT Globaltruck владеет 51,9%, РФПИ и соинвесторы - 19,4%, финансовый директор ГТМ Денис Лесных - 9,1%, в свободном обращении - 19,6%. При этом ранее на сайте Globaltruck сообщалось, что А.Елисееву принадлежит 70,2% в GT Globaltruck Ltd, 23,4% - у председателя совета директоров АО "Лорри" Андрея Гостяева (входит в Globaltruck), 2,8% - у директора по развитию бизнеса Андрея Атланова, еще 3,6% - у директора ООО "Магна" Артема Гоменюка (также входит в Globaltruck).

Парк тягачей компании на конец сентября составил 1 309 единиц. Средний возраст парка в эксплуатации - 2,9 года.

Парк полуприцепов в эксплуатации компании в сентябре вырос на 6,7% и составил 1479 единицы.

Globaltruck Александр Елисеев Магнит Илья Саттаров

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