Бывший сотрудник Boeing предупредил о браке в системе подачи кислорода на 787 Dreamliner

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Бывший менеджер Boeing по контролю качества Джон Барнетт заявил, что в случае разгерметизации кабины 787 Dreamliner все пассажиры останутся без воздуха. Об этом сообщает BBC News. В компании такую возможность отвергли.

Барнетт ссылается на результаты тестирования, которые показывают, что системы подачи кислорода могут не сработать в нужный момент или оказаться бракованными. По его словам, он обнаружил проблему в 2016 году. Он провел тогда проверки 300 систем, и 75 из них не сработали должным образом. Его попытки что-либо с этим сделать вызвали сопротивление топ-менеджеров, утверждает он.

Весной 2019 года он заявлял, что на конвейерах по крайней мере одного завода Boeing при сборке могли осознанно использовать бракованные детали. О его разоблачениях писала The New York Times в публикации о слабом контроле за качеством производства в компании. Барнетт считает, что проблемы с качеством самолетов 787 Dreamliner были вызваны спешкой, с которой модель готовили к массовому производству.

Барнетт проработал в Boeing 32 года и уволился в 2017 году по состоянию здоровья. В 2010 году он стал менеджером по контролю качества на заводе в Северном Чарлстоне. Это был один из заводов, где собирают 787 Dreamliner.

В Boeing заявили, что сбоев в системе подачи кислорода быть не может и что все самолеты собирались с соблюдением самых высоких требований к качеству и безопасности, в соответствии с ценностями компании. Там подтвердили, что в 2017 году был обнаружен брак в отдельных элементах системы подачи кислорода, но с тех пор эти детали заменили.

Регуляторы США, Европы и Японии приостанавливали полеты Dreamliner в 2013 году на три месяца после нескольких случаев возгорания литиево-ионных батарей на лайнерах этого типа. За это время Boeing модифицировал батареи, усилив защиту их отдельных элементов.

С весны 2019 года во всем мире запрещены полеты Boeing 737 Max после двух катастроф с гибелью 346 человек. Причиной крушений считается нестыковка в программном обеспечении систем самолета.