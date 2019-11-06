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Цены на нефть меняются разнонаправленно после выхода данных о запасах в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в среду после выхода статистических данных, указавших на существенно превзошедший ожидания рост запасов нефти в США.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 по московскому времени подешевели на $0,1 (на 0,16%) - до $62,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,09 (на 0,16%) - до $57,32 за баррель.

Запасы нефти в США за минувшую неделю, в конце октября - начале ноября, выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение запасов нефти в Штатах за неделю на 2,7 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, 5 ноября, также указали на повышение запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно информации API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 4,26 млн баррелей, а резервы бензина и дистиллятов снизились на 4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Цены на нефть повышались по итогам трех последних торгов подряд, в результате чего они завершили торги во вторник на самых высоких уровнях с 24 сентября. Поддержку котировкам оказывали сигналы о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.

Brent WTI США

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