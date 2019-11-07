В розничных магазинах полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон", пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Объявления о реализации смартфона перестали размещать на "Яндекс.Маркете" с прошлой недели. Информация о продаже единственного образца "Яндекс.Телефона" за 6995 рублей пропала с сайта "М.Видео" вечером 6 ноября, отмечает "Ъ". Устройство также можно было приобрести в салонах "Вымпелкома", интернет-магазине "Беру" (совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка), магазинах электроники DNS и других.

"Яндекс" представил собственный смартфон с голосовым помощником "Алиса" 5 декабря 2018 года, на следующий день устройство поступило в продажу по цене 17990 рублей. После старта продаж спрос на новое устройство оказался слабым, констатировали ритейлеры. В феврале 2019 года цена "Яндекс.Телефона" была снижена на 4 тыс. руб., а в июне сети начали продавать его уже по 9990 руб.

Представитель "Вымпелкома" сообщила "Ъ", что смартфон "Яндекса" в целом вызывал интерес в течение 2019 года, но вместе с тем "оставался скорее нишевым предложением на фоне уже завоевавших популярность брендов". По ее словам, пик продаж этих устройств пришелся на август, когда цену в магазинах компании снизили до 7990 руб.

Что собой представляет "Яндекс.Телефон" Телефон работает на мобильной операционной системе Android. Он оснащен восьмиядерным процессором и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек. Устройство оснащено сканером отпечатка пальца и поддерживает технологию NFC для бесконтактной оплаты покупок. Устройство поддерживает платежные системы "Яндекс.Деньги" и Google Pay. Гаджет также оснащен определителем номера, который подключен к системе "Яндекс.Справочник" с контактными данными организаций. Таким образом, если пользователю звонят из организации - он будет знать, из какой именно, если номера нет в книге контактов.

В августе в салонах операторов связи было продано 5,5 тыс. "Яндекс.Телефонов", в сентябре — 4,5 тыс., рассказал источник "Ъ", знакомый с их данными. В целом за весь период продаж в сетях связи было активировано 18 тыс. смартфонов "Яндекса". "Коммерсантъ" для сравнения приводит данные компании GS Group, согласно которым южнокорейская Samsung только за первое полугодие 2019 года ввезла в Россию 4,9 млн смартфонов, а например, российский бренд Inoi — 869 тыс. телефонов, включая кнопочные.

В сети Tele2 с декабря 2018 по май 2019 года число активаций "Яндекс.Телефонов" составляло в среднем 130 в месяц, сообщили в пресс-службе оператора. В "МегаФоне" заявили, что с января по октябрь было зарегистрировано почти 5 тыс. смартфонов "Яндекса". Вице-президент по закупкам и развитию бизнеса "Связного" Михаил Комков с тезисом о коммерческой неудаче смартфона не согласен. По его словам, на протяжении всего период продаж в сети "наблюдали устойчивый спрос" на эти смартфоны.

В самом "Яндексе" эксперимент с собственным смартфоном считают успешным. "Мы сделали ставку в первую очередь на программную составляющую: хотели показать, как может работать экосистема "Яндекса" в оптимальном виде, когда "Алиса" встроена прямо в железо. И нам удалось показать рынку, в каком направлении мы можем работать с производителями смартфонов",— заявили в пресс-службе компании. Там добавили, что по итогам проекта обсуждают различные варианты развития направления, но пока не готовы раскрыть эти планы.

В третьем квартале 2019 года "Яндекса" заработал на продаже гаджетов, включая "Яндекс.Станцию" и "Яндекс.Телефон", порядка 278 млн руб., следует из отчетности компании. Это направление внесло отрицательный вклад в EBITDA в 202 млн руб.