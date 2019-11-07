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Эксперты назвали наиболее закредитованную группу населения в России

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Средний класс ожидаемо оказался наиболее закредитованной группой населения, отмечают в компании "Ромир", которая подготовила исследование уровня жизни слоев населения с различными доходами, в частности, с высокими и средними.

"Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, т. к. именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим", - говорится в исследовании.

По данным Ромир, 89% россиян из группы со средними доходами регулярно пользуются кредитной картой, 22% респондентов из этой группы обременены автокредитом, 20% - кредитом на неотложные нужды.

В ипотечном же кредитовании в этой группе населения разрыв между стратами не такой существенный, как в других видах задолженности, отмечают в исследовательском холдинге.

Говоря о россиянах с высокими доходами, в "Ромире" подчеркивают, что в отличие от группы со средними заработками, высокодоходная часть населения защищена сбережениями и собственностью. 46% тратят на кредиты менее 25% собственного дохода, а еще 42% - от 25% до 49% дохода.

Половина представителей этой группы (50%) владеет как минимум двумя автомобилями (в низкодоходном сегменте данный показатель равен 11%), четверо из десяти (41%) - одной машиной. Кроме того, 48% респондентов с высокими доходами имеют собственную дачу или загородный участок, 28% - депозит в банке.

Для анализа данных Romir Consumer Scan Panel все россияне подразделяются на группы, в зависимости от своего дохода: низкодоходный, среднедоходный и высокодоходный сегменты. Помимо самоопределения домохозяйств как относящихся к какой-либо из групп (путем ответа на ряд вопросов), учитывается также их доля расходов на еду от общих трат домохозяйства. Так, к слою населения с низкими доходами относятся домохозяйства, у которых доля расходов на еду превышает 30% от суммарных расходов. У граждан среднедоходной страты расходы на еду - от 20% до 30%, а у высокодоходной - менее 20%.

Основываясь на данных панели, в Ромир отмечают, что 11% россиян обладают высокими доходами, 17% - средними, а 72% относятся к низкодоходному сегменту.

Ромир

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