EBITDA "РусАла" в III квартале упала на 65%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года скорректированная EBITDA "РусАла" упала в годовом измерении на 65% до $237 млн, говорится в отчете компании. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне $238 млн.

Маржа по скорректированной EBITDA составила 9,5% против 23,2% годом ранее.

Квартальная выручка "РусАла" снизилась на 15%, до $2,486 млрд, совпав с консенсус-прогнозом.

В компании связали ухудшение финансовых показателей с падением цены алюминия на 14,3% на Лондонской бирже металлов (LME), до $1,761 за тонну, что стало рекордно низким значением с конца 2016 года, а также сокращением премии к цене LME в среднем до $145 за тонну cо $167 годом ранее.

Негативные факторы были частично компенсированы снижением себестоимости на тонну в алюминиевом сегменте на 3,7% к предыдущему периоду, до $1,612.

"Сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий в сочетании со значительным, более чем на 20%, снижением реализованных "РусАлом" премий - главным образом из-за уменьшения доли продаж ПДС в результате санкций - привели к существенному сокращению выручки и EBITDA и оказали влияние на финансовые результаты", - пояснил гендиректор "РусАла" Евгений Никитин, слова которого приведены в пресс-релиз.

При этом "РусАл" ожидает восстановления доли продаж продукции с добавленной стоимостью (VAP) в начале 2020 года, по итогам завершения периода контрактации. По итогам III квартала доля VAP достигла 40% по сравнению с 29% в I квартале.

За девять месяцев 2019 года выручка "РусАла" снизилась на 9%, до $7,222 млрд. Скорректированная EBITDA упала за 9 месяцев на 57,5%, до $765 млн.

Нормализованная чистая прибыль "РусАла" в III квартале снизилась на 61,5%, до $240 млн, за 9 месяцев - на 43%, до $906 млн. Без учета доли в прибыли "Норникеля" "РусАл" получил чистый убыток в III квартале в размере $34 млн, за 9 месяцев - чистый убыток $132 млн (годом ранее прибыль $873 млн).

Чистый долг "РусАла" на конец периода составил $6,833 млрд, что на $8,2% ниже уровня начала года.

Компания снова снизила оценку роста спроса на первичный алюминий в 2019 году до 66 млн тонн с 67,5 млн тонн, которые ожидала кварталом ранее. Итоговый показатель, по оценке компании, будет на уровне прошлого года (по итогам полугодия ожидался рост на 2%, в начале года - на 3%).

По итогам года на рынке сформируется дефицит в объеме примерно 1 млн тонн, считает "РусАл".

"Общая неопределенность на рынке, связанная с разногласиями в вопросах торговли между Китаем и США, в сочетании с глобальным сокращением производственной активности может негативно отразиться на ценах на алюминий в конце текущего года", - говорится в отчете.

"РусАл" рассчитывает, что положительные тенденции на автомобильных рынках Европы и Южной Америки, а также снижение процентных ставок в России должны стимулировать спрос на алюминий у конечного потребителя в следующем году. Еще одним источником будущего роста на рынке компания считает увеличивающийся потребительский спрос на экологически чистый алюминий.