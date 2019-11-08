В ресторанном холдинге "Росинтер" сменилось руководство

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сергей Зайцев 11 ноября оставит должность президента "Росинтер Ресторантс Холдинг", его сменит бывший старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом на транспортных узлах Маргарита Костеева. Такой решение принял совет директоров холдинга.

Костеева будет совмещать должность президента гендиректора операционной "дочки" холдинга - ООО "Росинтер Ресторантс".

Зайцев останется в компании как советник председателя совета директоров и будет курировать вопросы корпоративного управления и взаимодействия с органами власти. Он руководил холдингом с 2014 года. .

"Стратегическими задачами компании являются ускоренное развитие франчайзинга, собственной службы доставки, расширение бизнеса на транспортных узлах и реализация digital проектов, в первую очередь программы лояльности "Почетный гость", - сказал председатель совета директоров "Росинтера" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, процитированный в сообщении холдинга.

"Росинтер Ресторантс Холдинг" - один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России. Он управляет 264 предприятиями в 27 городах Росссии, стран СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 158 корпоративных и 106 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные торговые марки "IL Патио", "Планета суши", "Шикари", "Американский бар и гриль", "Мама Раша", а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под брендом TGI Fridays и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО "Развитие РОСТ" (дочернее предприятие холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания "Макдоналдс" по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Основным бенефициаром "Росинтера" является Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Акции компании обращаются на Московской бирже.