Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов вкладывать средства в украинских граждан, которые являются главным капиталом страны, лично гарантировав защиту каждому инвестору.

"Вы находитесь в феноменальной стране. Это один из наиболее интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Да, 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом (аутсайдером - ИФ). Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким очень непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысокие, когда нас недооценивают, всё это добавляет нам адреналина, решительности, силы для мощного экономического прыжка", - заявил Зеленский, выступая в пятницу на Киевском международном экономическом форуме.

По его мнению, люди является главным капиталом Украины. "Это тот самый Made in Ukraine, которым мы гордимся, и который дает нам конкурентное преимущество. Ведь современная глобальная экономика фактически является экономикой талантов. Экономический рост в мире происходит преимущественно за счет инноваций, а украинцы готовы становится первопроходцами, украинцы умеют смотреть в будущее и понимать потребности завтрашнего дня. Украинцы очень талантливые, работящие, смелые, амбициозные, креативные, и это именно то, что нужно вашим инвестициям", - сказал президент, обращаясь к инвесторам.

Зеленский отметил, что на Украине прекрасно понимают, что стране нужны равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, жизненно важные для экономики законы, даже когда они непопулярны. "Ежедневно вместе с правительством и парламентом мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты", - добавил он.

Зеленский призвал инвесторов вкладывать средства в украинцев, в украинскую молодежь, в украинские стартапы, малый и средний бизнес на Украине. "Помните: сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в центре Европы, но и во всем мире. И я, как президент, гарантирую, что готов лично защищать каждую вашу инвестицию, каждую копейку, которую вы вкладываете в каждого нашего украинца", - заверил он.