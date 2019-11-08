В Пушкино на полгода сдвинули сроки постройки музыкального колледжа взамен сгоревшего

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В подмосковном Пушкине возобновилось строительство нового здания Московского областного музыкального колледжа им. С.С.Прокофьева. Его планируют сдать до конца июня 2020 года, заявили в подмосковном Минстрое. Ранее предполагалось, что здание достроят до конца 2019 года.

Перерыв в строительстве произошел из-за смены подрядчика. Новый подрядчик уже начал завозить материалы на стройку, сказали в министерстве. Контракт с предыдущем расторгли в 2018 году из-за срыва графика работ. За это время проект и смету скорректировали и новый проект получил положительное заключение экспертизы.

Раньше колледж располагался в двухэтажном деревянном здании 1936 года постройки. Он сгорел в 2016 году.

Для учреждение решили построить новое здание общей площадью почти 6000 квадратных метров. В нем разместится музыкальная школа, сам колледж и общественное пространство с залом. На прилегающей территории обустроят автостоянку и места для отдыха.