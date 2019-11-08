Международные резервы РФ в октябре выросли на $10 млрд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в октябре 2019 года увеличился на $9,994 млрд, или на 1,9%, до $540,917 млрд с $530,923 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Резервы превысили уровень $540 млрд впервые с начала сентября 2011 года, то есть они достигли максимума за восемь с лишним лет.

В январе-октябре 2019 года резервы выросли на $72,422 млрд, или на 15,4%, с $468,495 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на $57 млн, или на 0,05% - до $107,903 млрд, его доля в резервах снизилась до 19,9% с 20,3%.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.