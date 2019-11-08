Рубль вечером снизился к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам на противоречивых сигналах относительно соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,79 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 27,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,3 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,19 копейки - до 66,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером слабеет к доллару и евро на фоне закрытия позиций перед длительными выходными днями в США, где в понедельник, 11 ноября, будет отмечаться День ветеранов. Дополнительное давление на рисковые активы исходит от противоречивых сигналов относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Оптимизм в отношении торгового соглашения Штатов с Китаем ослаб на заявлениях президента США Дональда Трампа, который сказал журналистам, что США еще не согласились на отмену пошлин на продукцию из Китая.

Накануне представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР. Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

В свою очередь, советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в пятницу на рынке наблюдается смена настроений, обусловленная, в том числе, некоторой перегретостью. "Мы видим фиксацию прибыли в акциях и некоторое ослабление курса рубля. Скорее всего, инвесторы предпочли уйти в денежные позиции перед длительными праздничными выходными в США. Отметим, что говорить о развороте пока рано, однако в целом потенциал роста на российском рынке довольно ограничен", - отметил Союнов.

По словам старшего аналитика "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, в валютную секцию "Московской биржи" вернулась активность, хотя рублевые пары все еще остаются внутри проторгованных диапазонов. "Несмотря на чуть более выраженную амплитуду колебаний рубля, сами пары никуда не движутся: "американец" все так же остается внутри коридора 63,25-64,15 руб./$1, евро - в пределах 70,10-71,25 руб./EUR1. Вот здесь не меняется ровным счетом ничего. В новостном потоке нет ярко выраженного драйвера, который бы показал направление дальнейшего движения. С одной стороны, не происходит ничего плохого - это значит, что ничто не мешает дальше расти рынку и крепнуть рублю. С другой стороны, на фоне отсутствия новостей инвесторы вечером еще более снизят активность, и тогда торги уйдут в рамки очень узких диапазонов", - отмечает Бодрова.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в пятницу на фоне сомнений в отмене США пошлин в отношении продукции из Китая.

Давление на рынок также оказывает беспокойство о том, что производители ОПЕК+ вряд ли рассмотрят более существенное сокращение нефтедобычи в ходе встречи, которая пройдет 5-6 декабря в Вене. По данным Bloomberg, скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 снизилась на 1,27% - до $61,5 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,42% - до $56,34 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,03 копейки, до 63,7295 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,78 копейки, до 70,4211 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 4,21 копейки по отношению к четвергу и составил 63,7626 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 по Москве поднялся на 27,66 копейки и составил 63,9775 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 771,302 млн, из которых $800,232 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 971,07 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 13,49 копейки по отношению к четвергу, до 70,422 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 4,62 копейки и составил 70,4509 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR729,236 млн, из которых EUR287,784 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR441,452 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на отметках 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.