Рубль подешевел к бивалютной корзине на 15 копеек

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро растут утром в понедельник на на усилении пессимизма относительно перспектив торговых переговоров США и Китая, а также на фоне падающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,89-63,94 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс вырос на 13 копеек и составил 63,93 рубля за доллар. Евро подорожал на 17 копеек, до 70,5 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 14,8 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,05 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,39 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне новостей относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал он. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Заявления американского президента ослабили оптимизм в отношении торговой сделки двух стран, связанный с сигналами о значительном прогрессе в переговорах.

В минувший четверг представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР. Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу. Однако советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

В США отмечается День ветеранов, но биржи работают.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,02%, до $61,87 за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 1,01%, до $56,66 за баррель. За прошлую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.