Медведев заявил об опасности не реализовать три нацпроекта в 2019 году

За нарушение правил реализации нацпроектов может грозить уголовная ответственность, предупредил премьер

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что, в том числе из-за плохой организации работы, есть риски недостижения показателей по трем национальным проектам в 2019 году.

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам глава правительства предложил рассмотреть реализацию трех нацпроектов: международная кооперация и экспорт, производительность труда и поддержка занятости, малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

"Причиной этого (риска недостижения показателей по нацпроектам - ИФ) были и объективные обстоятельства, собственно, связанные с началом работы. Есть, конечно, и субъективные причины, включая нескоординированность работы и плохую организацию", - сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что на работу в сфере международной кооперации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках по основным неэнергетическим товарам из России. "Это объяснение, но оно все равно не является достаточным, чтобы что-то корректировать", - сказал премьер.

Говоря о нацпроекте "производительность труда и поддержка занятости", Медведев отметил, что к его реализации в 2019 году приступило больше регионов, чем даже планировалось - 36 вместо 29. "Однако бизнесу предложено, на мой взгляд, недостаточно системных мер по стимулированию роста производительности труда. Это негативно сказывается на мотивации собственников предприятий, которые участвуют в нацпроекте", - сказал премьер.

Кроме того, по его словам, отмечены случаи корректировки федеральных проектов, в том числе в части изменения целевых значений для субъектов РФ, которые зачастую устанавливаются без обсуждения с ними. "Это вообще недопустимо. При этом такие изменения нередко требуют дополнительного финансирования со стороны регионов", - отметил Медведев.

Премьер добавил, что также существуют и проблемы со статистикой по нацпроектам. По его словам, получить объективную информацию в данной области "мешает конфликт между двумя методиками расчета". "Первая - расчет показателей производительности труда, который утвердило Минэкономразвития в октябре, вторая - это показатели, которые применяются для оценки эффективности работы губернаторов. Здесь нужно синхронизировать методики, что, собственно, я и поручаю сделать Минэкономразвития, чтобы разночтений этих не было, чтобы этим никто не манипулировал", - сообщил премьер-министр.

Касаясь нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Медведев отметил, что малый и средний бизнес может переходить в крупный, и из-за этого снижается число занятых в МСП. "Считаю правильным откорректировать законодательство, которое позволит сохранить статус малого и среднего предпринимательства у таких компаний на два года, значит, соответственно, и сохранить меры поддержки", - сказал он.

Глава правительства добавил, что в настоящий момент ситуация с реализацией проекта по МСП не слишком благоприятная. "Средства в программе есть, но они расходуются крайне медленно. По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 млрд рублей из запланированной суммы в триллион рублей. А фактически выдано и того меньше", - отметил премьер-министр.

Кроме того, в ходе заседания Медведев предупредил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил реализации нацпроектов. "Хочу обратить внимание тех, кто отвечает за национальные проекты. Очевидно, что это важнейшее направление деятельности нашей страны, нашей с вами работы, и нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности", - сказал глава правительства.

Медведев отметил, что с марта 2019 года Генпрокуратура проводит надзорную работу, особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами - за условиями их получения, соблюдения сроков отправки денег адресатам.