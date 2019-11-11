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Мест в яслях не хватает для 235 тысяч детей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На 1 октября в России мест в яслях не хватало для более чем 235 000 детей в возрасте от полутора до трех лет, говорится в материалах мониторинга доступности дошкольного образования Министерства просвещения России.

По сравнению с 1 сентября очередь сократилась на 47 400 человек, а общее количество детей в садиках выросло 1,09 млн до почти 1,13 млн.

В 2019 году на создание новых мес в садиках для детей от полутора до трех лет из бюджета было выделено почти 65 млрд рублей. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам 14 октября сообщил, что регионы освоили эту программу только на 25%.

Минпросвещения Максим Топилин Минтруда

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