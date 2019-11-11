Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пять зданий на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах в Москве, которые ранее занимало Минэкономразвития, проданы на аукционе за 3,37 млрд руб, сообщило "ДОМ.РФ". Недвижимость досталась компании "МежРегионРазвитие". По данным "Ведомостей", компания подконтрольна департаменту городского имущества Москвы.

Здания общей площадью 29 500 квадратных метров были выставлены на торги в октябре, их начальная цена составляла 2,8 млрд рублей. Кроме "МежРегионРазвития", на лот претендовали ООО "Автотор Холдинг", ОАО "17-й Таксомоторный парк", ООО "А-Инвестмент Групп", ООО "Первый" и ООО "Взлет". По сведениям "Ведомостей",

Еще два претендента – ООО "Автотор холдинг" и "А-инвестментс групп" – связаны с калининградским автосборочным холдингом "Автотор" Владимира Щербакова. Оставшиеся два — ООО "Первый", принадлежащий семье основателя новосибирского ритейлера "Мария-Ра" Александра Ракшина, и ООО "Взлет" семьи бывшего владельца розничной сети "Седьмой континент", экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева.

Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переезжают в башню "IQ-квартал" в центре "Москва-Сити". Чиновники займут там помещения общей площадью 69 000 квадратных метров.