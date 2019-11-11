Рынок акций начал неделю со снижения на опасениях за торговую сделку США-КНР

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми площадками из-за резкого усиления напряженности в Гонконге и ослабления оптимизма в отношении торговой сделки США с Китаем; в аутсайдерах выступили акции Polymetal и "Норникеля" на фоне падения никеля, а в лидерах роста - акции ВТБ и обновившие максимумы с мая 2006 года акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 2961,46 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1460,84 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 63,86 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,2% на фоне падения цен на никель на 3,6%), Polymetal (-2,3%), "Газпрома" (-2,1%), "Северстали" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" обновили максимумы с мая 2006 года - цена сделок достигала 49,275 рубля (+5,6%), после чего скорректировалась до 48,55 рубля (+4,1%); объем торгов превысил 5,68 млрд рублей. В мае 2006 года акции достигали уровня 50,469 рубля за штуку. "Префы" "Сургутнефтегаза" в понедельник подросли до 38,99 рубля (+1,3%) при объеме торгов 0,917 млрд рублей.

Акции ВТБ выросли до 4,695 копейки (+2,1%, максимум сделок составил 4,734 копейки - пик с августа 2018 года), объем торгов превысил 4,459 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения в понедельник выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-3,2%), ПАО "Куйбышевазот" (-2,1%), "Росгосстраха" (-1,8%), ПАО "Тантал" (-1,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-1,3%), "Иркута" (-1,3%), "префы" "Ленэнерго" (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+15%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+9,8%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (+7,3%), "Мостотреста" (+5,9%), "ОГК-2" (+4,2%), "МРСК Центра" (+3,7%), "ТГК-1" (+2,8%, до 1,285 копейки - максимум с ноября 2017 года).

Акции "ТГК-1" выросли после выхода утром неплохого отчета за 9 месяцев по МСФО: чистая прибыль в январе-сентябре 2019 года увеличилась на 27,6% в годовом выражении, до 10,904 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба компании, на динамику доходов повлияли такие факторы, как: рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии, а также меры по оптимизации производственной деятельности.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,265 млрд рублей (из них 11,216 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 6,539 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу выросли, достигнув новых рекордных максимумов, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, которые ослабили оптимизм в отношении торговой сделки Штатов с Китаем.

Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

В минувший четверг официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Вместе с тем, в понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,8%), "минусуют" Европа (DAX, FTSE теряют 0,2-0,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне резкого усиления напряженности в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты.

Полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один из протестующих получил ранение, сообщают местные СМИ. Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр. Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

Статданные из Китая, обнародованные в минувшие выходные, показали, что инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с января 2012 года на фоне скачка цен на свинину, тогда как цены производителей упали максимальными темпами более чем за три года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 3% в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Стоимость продуктов питания в Китае в октябре подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней существенно сократила поголовье свиней в стране.

Нефть вечером в понедельник отыграла утренние потери, Brent вернулась к росту, вызванному в пятницу статистикой Baker Hughes; к 18:50 по московскому времени стоимость Brent находилась на $1,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 8 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,64 за баррель (+0,2% и +0,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $57,22 за баррель (-0,03% и +0,2% в пятницу). По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.