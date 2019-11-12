Курс рубля начал торги ростом к доллару и евро

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" рубль умеренно дорожает к доллару и евро на фоне роста котировок нефти и в ожидании новостей о торговых переговорах Китая и США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,75-63,83 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 10,25 копейки к уровню закрытия понедельника и составил 63,79 рубля за доллар. Евро подешевел на 11,75 копейки до 70,38 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевелана 10,93 копейки, до 66,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,46 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов после просадки по итогам предыдущих торгов, прошедших в неактивном режиме из-за праздничного выходного дня в США (в стране накануне отмечался День ветеранов). Инвесторы продолжают ждать новостей относительно торгового соглашения США и Китая. Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона. Трамп добавил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо". Пекин "хочет этой сделки больше, чем хочу ее я", сказал он.

В центре внимания мировых рынков также остается ситуация в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр. Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее из-за неопределенности в ходе торговых переговоров между США и Китаем.

К 10:01 январские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,48% - до $62,48 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дорожали на 0,4% - до $57,09 за баррель.

Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.