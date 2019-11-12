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Брат украинского политика Медведчука оказался связанным с российским бизнесом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Младший брат известного украинского политика Виктора Медведчука Сергей, который летом 2019 года неудачно баллотировался в депутаты Верховной рады, неожиданно оказался связанным с российским бизнесом.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на фармацевтическом рынке, в последнее время Сергей Медведчук участвует в принятии решений в отношении развития ПАО "Аптечная сеть 36,6" . Крупным акционером этой компании является Московский кредитный банк, подконтрольный концерну "Россиум" Романа Авдеева.

В "Россиуме" "Интерфаксу" сообщили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям в нефинансовые активы. На вопрос о том, является ли Медведчук инвестором аптечной сети, в "Россиуме" ответили отрицательно. "Он наемный топ-менеджер", - заявил представитель концерна.

Сергей Медведчук в 1998-2004 годах возглавлял налоговое управление Львовской области, затем непродолжительный период был первым замглавы Государственной налоговой администрации Украины. После "оранжевой революции" 2004 года ушел из публичного пространства и в политику вернулся только в 2019 году. Претендовал на мандат депутата Рады от города Счастье (Луганская область) как представитель партии своего брата "Оппозиционная платформа - За жизнь", но проиграл выборы представителю политического объединения "Оппозиционный блок". О бизнес-проектах Медведчука-младшего известно не много, согласно "СПАРКу", вместе с Богданом Козаком (братом украинского политика и бизнесмена Тараса Козака) он является совладельцем компании с активами в сфере недвижимости.

Гендиректором "Россиума" с 1 октября является основной бенефициар дружественной "Россиуму" группы "Регион" Сергей Судариков, Авдеев по-прежнему возглавляет совет директоров. Летом 2019 года "Регион" и "Россиум" договорились оценить активы для объединения бизнесов.

Выручка "36,6" по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 20,86 млрд руб., чистый убыток сократился с 5,5 млрд до 3,76 млрд руб. В 2016-2017 годах 15% акций компании приобрел американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance.

Виктор Медведчук Сергей Медведчук Украина Роман Авдеев Аптечная сеть 36 6 Россиум

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