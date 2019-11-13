Brent подешевела до $61,8 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В среду котировки нефти снижаются третий день подряд на ослаблении оптимизма относительно торговых переговоров США и Китая.

К 8:22 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (на 0,42%), до $61,8 за баррель. За вторник Brent подешевела на $0,12 (на 0,19%), до $62,06 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,19 (на 0,33%) - до $56,61 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,06 (на 0,11%), до $56,8 за баррель.

Развитие торговых переговоров США-КНР будет наиболее "значимым триггером" для глобальных настроений и оказывать влияние на нефтяные котировки, полагают аналитики AxiTrader. Разочарование инвесторов вызвала речь президента США Дональда Трампа, в которой не было никаких новостей о переговорах, отмечает MarketWatch.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рост добычи стран, не входящих в ОПЕК, к 2040 году на 5,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 63,4 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе World Energy Outlook 2019. В предыдущем прогнозе агентство предполагало повышение производства странами не-ОПЕК на 3,9 млн б/с - до 57,1 млн б/с.

Основным драйвером роста добычи станут, как и предполагалось ранее, США. Ожидается, что пик добычи нефти в стране придется на 2030 год и составит 21,7 млн б/с (+40% по сравнению с уровнем 2018 года), затем произойдёт снижение добычи до 19,8 млн б/с к 2040 году. В 2030 году производство нефти в США будет почти на 70% больше, чем в следующей по объему добычи стране - Саудовской Аравии.

По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с и составит 103,5 млн б/с. Так, согласно базовому сценарию, глобальный спрос на нефть будет расти примерно на 1 млн б/с ежегодно до 2025 года. К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б/с, а к 2040 году - до 106,4 млн б/с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б/с.