Рубль немного подешевел к доллару и евро перед выступлением главы ФРС Пауэлла

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики Конгресса США.

Курс доллара США составил 64,31 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,81 руб./EUR1, подорожав на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,86 копейки - до 67,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного слабеет к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании выступления Джерома Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики Конгресса США, начало которого намечено на 19:00 о Москве. В тексте, подготовленном для выступления Пауэлла и опубликованном на сайте ФРС, говорится, что по его мнению, текущий курс политики ФРС, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

"Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом. Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется", - отмечается в тексте выступления. При этом среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

Участники рынка продолжают следить за новостями, касающимися торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп сказал, что США повысят пошлины на продукцию из Китая, если стороны не достигнут первого этапа торгового соглашения. "Если мы не заключим сделку, мы значительно повысим эти пошлины, - заявил он в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник. - Они могут быть подняты очень существенно".

При этом Трамп отметил, что он подпишет соглашение, только если оно будет выгодно американским компаниям и рабочим, приводит его слова агентство Bloomberg. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", сказал президент.

Опубликованные в среду статданные указали на неожиданное ускорение роста потребительских цен в США в октябре. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2019 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в сентябре.

Потребительские цены увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца (в сентябре они не изменились). Эксперты в среднем прогнозировали повышение потребительских цен на 1,7% в годовом и на 0,3% в помесячном выражении.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рубль немного слабеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску. "Можно предполагать, что максимумы по рублю уже были сформированы, и кроме того, в условиях конвертации промежуточных дивидендных выплат можно ожидать продолжения небольшого снижения рубля. Вполне возможно, что в ближайшее время пара "доллар-рубль" может протестировать отметку 65 руб./$1", - отметил Фролов.

"Сегодня вечером в Вашингтоне председатель ФРС Пауэлл выступает перед объединенным экономическим комитетом. Свежие экономические данные из США достаточно неплохи для сохранения выжидательного подхода. Оценка рынком вероятности снижения ставки в декабре приближается к нулю - рынок все-таки соглашается с идеей "поправки в середине цикла". Гораздо интереснее может оказаться сомнение Конгресса в позиции ФРС по действиям с ее балансом, особенно если Пауэлл укажет, что большинство членов ФРС планируют недолгий период закупок казначейских облигаций по $60 млрд в месяц, только до достижения определенного объема резервов. Это может оказаться более "ястребиным" событием, чем ожидает рынок", - подчеркивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на новостях о том, что ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросли на 0,45% - до $62,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на 0,72% - до $57,21 за баррель.

ОПЕК видит возможность для "резкого" понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель, в следующем году, передало агентство Bloomberg слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение. "Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 году, особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.

Генсек организации отметил, что некоторые американские компании предупредили о замедлении роста добычи сланцевой нефти в США в 2020 году, с предполагаемым увеличением на 300-400 тыс. баррелей в сутки. Компании, добывающие сланцевую нефть, находятся под давлением фондового рынка на предмет сдерживания затрат и увеличения возврата вложенных средств инвесторам, отмечает агентство.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 ноября на 34,79 копейки, до 64,2009 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,89 копейки, до 70,6724 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 36,2 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,3069 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК поднялся на 32,95 копейки и составил 63,337 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 106,051 млн, из которых $810,906 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 295,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 29,67 копейки по отношению ко вторнику, до 70,808 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 23,75 копейки и составил 70,7852 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR715,737 млн, из которых EUR262,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR452,738 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 6,74% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,79% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 6,82% годовых.