Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2-0,3%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в четверг коррекционным ростом основных голубых фишек и индексах на фоне роста котировок нефти.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2943,44 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1440,93 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар подешевел на 16 копеек, до 64,2 рубля.

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%).

Просели котировки "РусАла" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "Мечела" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).

В США индексы Dow Jones и S&P 500 накануне обновили максимумы, Nasdaq практически не изменился. В числе факторов, поддерживающих ралли на фондовом рынке, - перспектива заключения торговой сделки между США и Китаем, снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) трижды за этот год и увеличение государственных расходов в США на фоне роста дефицита федерального бюджета, пишет MarketWatch.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники. По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник сказал, что Вашингтон и Пекин "близки" к заключению первого этапа соглашения, но он отметил, что подпишет сделку, только если она будет выгодна американским компаниям и рабочим.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в среду, что текущий курс политики регулятора, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания. Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,15%) на фоне новостей о ходе торговых переговоров США и Китая, а также статданных по экономике Японии и КНР.

ВВП Японии в третьем квартале замедлил темпы роста до 0,2% (минимум за год) на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем ВВП Японии на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП Японии вырос на 1,8%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Тем временем, в Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре. Промпроизводство увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 5,8% в сентябре, розничные продажи выросли на 7,2% (7,8% в сентябре).

Нефть утром в четверг дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США. Январские фьючерсы на Brent к 10:01 дорожали на 0,6% ($0,4) выше уровня закрытия российского рынка в среду, до $62,73 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7%, до $57,5 за баррель.

API сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тысячу баррелей.

Минэнерго США обнародует свои данные о запасах позднее в четверг. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Поддержку рынку накануне оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году. ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.