Международные резервы РФ с 1 по 8 ноября сократились на $1,8 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 8 ноября составили $541,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 1 ноября международные резервы равнялись $542,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.