ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка "Кредитинвест"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России с 15 ноября отозвал лицензию у дагестанского ООО "Коммерческий банк "Кредитинвест"". По данным ЦБ, по величине активов банк был 386-м в банковской системе страны. В рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", на конец III квартала 2019 года "Кредитинвест" занимал 379-е место по размеру активов.

Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк заметили в проведении "сомнительных трансграничных операций".

Проверка выявила многочисленные нарушения банком требований ЦБ в сфере порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам не позднее 29 ноября. Для этого АСВ отберет банки-агенты не позднее 21 ноября.