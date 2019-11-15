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Fitch подтвердило рейтинги 6 банков РФ в иностранной собственности на уровне "ВВВ"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) шести российских банков в иностранной собственности на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом: "Эйч-эс-би-си банка" (РР), "ИНГ банка (Евразия)", "Нордеа банка", "СЭБ банка", "Бэнк оф Чайна" и "Чайна констракшн банка".

"Рейтинги поддержки шести рассматриваемых банков по-прежнему отражают мнение Fitch, что их финансово сильные материнские структуры, вероятно, будут иметь высокую готовность предоставлять поддержку своим дочерним структурам в случае необходимости", - говорится в пресс-релизе агентства.

Рассматриваемые банки находятся в 100%-ной собственности соответственно: HSBC Bank Plc ("AA-/Rating Watch "негативный"), ING Bank N.V. ("AA-/стабильный"), Nordea Bank Abp ("AA-/негативный"), Skandinaviska Enskilda Banken AB ("AA-/стабильный"), Bank of China Limited ("A/стабильный") и China Construction Bank Corporation ("A/стабильный").

Fitch расценивает готовность материнских банков предоставить поддержку своим дочерним структурам как высокую, принимая во внимание 100%-ную собственность, высокий уровень интеграции между материнскими и дочерними банками и общий бренд (что подразумевает репутационные риски в случае дефолта "дочки"). Ограниченный размер дочерних банков делает потенциальную поддержку управляемой для материнских групп, отмечается в сообщении агентства.

РДЭ рассматриваемых банков в иностранной валюте ограничены страновым потолком Российской Федерации ("BBB"), что отражает вероятность ограничений на перевод и конвертацию средств, а также риск того, что дочерние банки не смогут воспользоваться поддержкой от материнских структур для обслуживания своих обязательств в иностранной валюте.

Fitch

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