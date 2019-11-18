ЦБ Китая снизил ставку по операциям РЕПО впервые с 2015 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему, впервые с 2015 года.

Ставка была уменьшена с 2,55% до 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Китайский Центробанк влил 180 млрд юаней ($26 млрд) в финансовую систему за счет операций РЕПО в понедельник.

Ранее в этом месяце НБК снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) до 3,25% с 3,3%.