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Операторы сервисов Yahoo и Line в Японии договорились о слиянии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Операторы интернет-портала Yahoo Japan и популярного мессенджера Line достигли соглашения о слиянии, предусматривающего выкуп акций Line стоимостью порядка $3,1 млрд у миноритарных акционеров.

По условиям сделки SoftBank Corp., телекоммуникационное подразделение японской корпорации SoftBank Group Corp., а также южнокорейская Naver Corp., владеющая 72,6% Line, создадут СП в равных долях, которое будет контролировать холдинговую компанию, объединяющую операции Z Holdings Corp, оператора Yahoo Japan, и Line.

Сделка увеличит возможности обеих компаний за счет расширения их клиентской базы в таких сферах, как онлайн-продажи, платежные сервисы и онлайн-реклама, отмечают в SoftBank.

Стороны планируют окончательно согласовать сделку в следующем месяце. Для ее закрытия им потребуется получить разрешения от различных регуляторов, отмечают в SoftBank.

В рамках сделки SoftBank Corp. и Naver выкупят все акции Line, не принадлежащие Naver в данный момент, по цене 5200 иен ($47,78) за бумагу - это на 13,4% выше рыночной цены бумаг в последнюю сессию до появления сообщений в СМИ о планах слияния сервисов. SoftBank и Naver заплатят по 170 млрд иен ($1,56 млрд) за выкуп акций Line.

В результате слияния Yahoo Japan и Line будет образована "одна из ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта", говорится в пресс-релизе SoftBank. Говоря об искусственном интеллекте, компания имеет в виду операции в сфере онлайн-торговли, электронной коммерции и цифровых платежей, пишет Market Watch.

Эксперты отмечают, что слияние позволит Yahoo Japan и Line успешнее конкурировать с глобальными компаниями в Японии, например, с Google в сфере онлайн-рекламы и с Amazon.com в сфере электронной коммерции.

Line является крупнейшим мессенджером в Японии с порядка 82 млн пользователей, количество клиентов платформы Yahoo в стране составляет около 50 млн.

Yahoo Line Япония

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