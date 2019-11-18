ВТБ заявил, что появление долга перед Сбербанком не связано с его сокращением перед ЦБ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Появление среди крупнейших кредиторов ВТБ Сбербанка и сокращение задолженности перед ЦБ РФ, совпавшие по времени, это не связанные между собой процессы, заявил ВТБ.

Как следует из ежеквартальных отчетов ВТБ, задолженность перед Сбербанком на 1 января 2019 года составляла 160 млрд рублей, на 1 апреля она выросла до 380 млрд рублей, на 1 июля и 1 октября составляла 360 млрд рублей. При этом обязательства ВТБ перед ЦБ на 1 октября 2019 года составили 42,3 млрд рублей, немного снизившись с 1 января (51,9 млрд рублей). Долг ВТБ перед Банком России резко вырос в третьем квартале 2018 года: с 62,5 млрд рублей на 1 июля прошлого года до 407,5 млрд рублей на 1 октября 2018 года, а затем столь же резко упал в IV квартале.

"Долг перед ПАО "Сбербанк" - это межбанковские кредиты, привлеченные по рыночным ставкам. Привлечение осуществлялось в рамках стандартного процесса управления ликвидностью и никак не связано с замещением средств Банка России", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Как сообщалось, в начале сентября 2018 года подскочила задолженность российских банков перед ЦБ под нерыночные активы: с 302,4 млрд рублей на 5 сентября до 802,2 млрд рублей на 6 сентября. Максимальное значение этого показателя в сентябре достигало 842,4 млрд рублей, в октябре - 863,8 млрд рублей, в ноябре - 702,7 млрд рублей.

Топ-менеджеры ВТБ ранее поясняли, что банк привлекал средства у регулятора под залог кредитов клиентам с целью покрыть разрыв в ликвидности из-за роста кредитного портфеля. На начало ноября прошлого года задолженность банка по этому инструменту составляла порядка 350 млрд рублей, снизившись к концу ноября до 150 млрд рублей. ВТБ полностью погасил этот долг, сообщил в феврале 2019 года член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Объем заимствований по 312-П на сегодняшнюю дату равен нулю. На отчетную дату - 31 декабря 2018 года - оно тоже было нулевым", - сказал он тогда.