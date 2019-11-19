В Кузбассе эвакуировали рабочих из двух шахт из-за сбоев в вентиляции

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области пришлось эвакуировать более 110 рабочих из шахт "Разрез Инской" и в Беловском районе из-за остановок главных вентиляторов. Никто не пострадал, заверили в пресс-службе областного управления МЧС.

Причиной отключения вентиляторов стал сбой в энергоснабжении, объяснили в пресс-службе регионального правительства.

Из шахты "Разрез Инской" выведены 58 человек, из "Грамотеинской" - 61.

Минэнерго сообщило, что Беловская ГРЭС (входит в СГК, находится в Беловском районе) в 11:32 по Москве снизила рабочую мощность на 200 МВт, были обесточены 26 подстанций. В зону отключения общей мощностью 75 МВт попали около 47 000 человек и промышленные потребители, сообщило ведомство.

В СГК "Интерфаксу" сказали, что к 12:18 по московскому времени нагрузку возобновили и начали подключать потребителей.