"Коммерсантъ" узнал о планах РЖД отказаться от приватизации пригородных электричек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" решило отказаться от продолжения приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК). Такое предложение компания представит 20 ноября правительственной комиссии по транспорту, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию по организации пригородных перевозок.

С продажей ЦППК в январе 2018 года РЖД потеряла около 56% рынка пригородных железнодорожных перевозок. Это не решило проблему современного обновления подвижного состава, отрасли требуются значительные субсидии от государства, указала РЖД.

Компания предложила сохранить пригородный комплекс в своей структуре и вернуть его в список профильных активов. РЖД решила самостоятельно закупать электрички ускоренными темпами за счет прибыли, а не привлекать инвесторов. До 2027 года монополия планирует купить у "Трансмашхолдинга" 1665 вагонов на 125,8 млрд рублей. Предполагается, что вагоны будут находиться на балансе РЖД, а пригородные компании будут их арендовать.

На субсидии пригородным компаниям, как федеральные, так и региональные, приходится 40% поступлений пригородного комплекса, напоминает газета. В частности, регионы обязаны возмещать ППК выпадающие доходы, связанные с госрегулированием тарифов. РЖД предлагает рассматривать субсидии регионов "не как временное и неординарное вмешательство, а как плановый вид финансирования".

По итогам совещания 12 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минтрансу и ФАС возместить пригородному комплексу недостаточную компенсацию потерь от госрегулирования за прошлые годы, а также предусмотреть компенсации в объеме 41,9 млрд рублей в 2020 году, 45,5 млрд рублей - в 2021 году и 47,4 млрд рублей - в 2022 году.

Уход от РЖД наиболее привлекательных перевозок, например, в Московском узле, где за счет массовости они рентабельны, дал неплохие результаты, сказал изданию глава Союза пассажиров Кирилл Янков. По его словам, теперь пришло понимание, что остальные ППК никакому частному инвестору не нужны.