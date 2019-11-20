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Правление "Газпрома" 5 декабря рассмотрит бюджет на 2020 год

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" 5 декабря рассмотрит бюджет на 2020 год, сообщил журналистам начальник департамента 816 Александр Иванников.

Ранее сообщалось, что в масштабе трехлетнего перспективного планирования инвестпрограмма головной компании была намечена на 2020 год в размере 1065 млрд рублей. На вопрос, как уточнится эта цифра в процессе непосредственного планирования бюджета на следующий год, Иванников ответил: "Вы же знаете, что до принятия бюджета мы не комментируем его параметры. Вот пятого декабря примем бюджет (на правлении, скорее всего такая же цифра будет и на совете директоров). И тогда будет информация об инвестиционной программе", - сказал он журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

В беседе с "Интерфаксом", отвечая на вопрос о перспективах новых заимствований, он сказал, что в 2019 году компания не планирует новых размещений.

Газпром форум ВТБ

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