Под Волгоградом задержали браконьеров, ловивших рыбу под прикрытием документов НИИ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники волгоградской полиции при участии Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в среду, что в результате спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища с поличным задержаны одиннадцать жителей Калачевского и близлежащих районов Волгоградской области.

По ее словам, предполагаемым организатором группы является работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

Злоумышленники, используя разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей, ловили рыбу в акватории, круглогодично запрещенную для вылова. Затем реализовывали ее оптовыми партиями. При этом они вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова, отметила Волк.

Полицейские изъяли средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы частиковых видов. Один из них - черноморско-азовская шемая - занесен в Красную книгу России.

Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 2,5 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские устанавливают всех возможных соучастников противоправной деятельности.