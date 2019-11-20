Поиск

Глава ВТБ признал банковский сектор РФ стабильным

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор в настоящее время стабилен, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что в целом сегодня банковский сектор стабилен. Многие там жаловались, что Центральный банк истратил много денег. Иногда, знаете, подшучивают, что действительно создана новая система государственных банков. Но, на мой взгляд, это было единственное решение в тот период", - сказал Костин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По мнению главы ВТБ, в тот период "это было единственное решение", которое позволило "не только стабилизировать банковский рынок, но и сказать всем, показать, что Центральный банк полностью контролирует ситуацию, что никакие какие-то там проблемы с конкретным банком, они не будут иметь воздействия на банковский сектор, и Центральный банк всегда справится, даже большой ценой, но справится с этими проблемами, и он их урегулирует".

Костин также прокомментировал ситуацию с растущими требованиями к достаточности капитала банков. "Я думаю, что мы прошли самую трудную страницу или проходим ее с 1 января следующего года, со всеми надбавками и прочим. И дальше, я думаю, у нас есть такой разумный диалог с Центральным банком, с тем, чтобы не перегружать нашу повестку этими вопросами", - сказал финансист.

Он отметил, что ЦБ хочет принять целый ряд мер, которые потребовали бы роста капитала банков для выполнения определенных операций. "Я думаю, что здесь какой-то разумный компромисс будет достигнут. Опять же таки опыт Западной Европы показывает, что там очень жесткий надзор привел к тому, что мы видим, что в Европе очень низкие темпы экономического роста. Невзирая на отрицательные ставки негативные, они не могут добиться экономического роста", - сказал Костин.

ВТБ

Новости
Форум "ВТБ Капитала"

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Правительство одобрило переход на новые тарифы железнодорожных перевозок с 2026 года

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

"Газпром" заполнил газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

ФАС не увидела проблем в создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru

Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $748 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');