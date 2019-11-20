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Президент РФ спрогнозировал падение инфляции ниже 3% в начале 2020 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Замедление инфляции в РФ идет быстрее прогнозов, в начале 2020 года годовая инфляция может замедлиться до 3% и уйти даже ниже этого показателя, что несет определенные риски для совокупного спроса и оживления экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Особое внимание хочу обратить на динамику инфляции. Текущий рост потребительских цен - 3,6% (в годовом выражении - ИФ), а в начале будущего года мы вполне можем увидеть цифру в 3% и может быть даже ниже", - сказал он.

Кремль будет держать вопрос с инфляцией "на постоянном контроле" и будет постоянно контактировать по этому поводу с правительством и ЦБ РФ, "уважая их предусмотренные законом права и предусмотренную законом независимость (ЦБ - ИФ)", подчеркнул Путин.

Владимир Путин ЦБ РФ

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