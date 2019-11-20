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Путин назвал Миллера главным иницииатором роста дивидендов "Газпрома"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Главным инициатором роста дивидендов "Газпрома", подстегивающего капитализацию газовой монополии в последнее время, является не Минфин, а сама компания в лице СЕО, следует из слов президента РФ Владимира Путина.

В ходе сессии вопросов и ответов на форуме ВТБ "Россия зовет!" директор Prosperity Capital Management Александр Бранис поинтересовался, с чем связаны позитивные, на его взгляд, изменения в "Газпроме".

"Связано это с вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. Компания "Газпром" это прекрасно осознает. Все эти изменения - это инициатива руководителя компании, господина Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части", - ответил Путин.

"Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена, а капитализация будет расти. Она вообще явно занижена - капитализация "Газпрома" - это очевидно для всех инвесторов. Она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании "Газпром" - его даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире и они, конечно же, должны быть соответствующим образом отражены в отчетности и оценены соответствующим образом. Самый большой потенциал развития - это у компании "Газпром" среди энергетических компаний мира, не сомневаюсь", - заявил президент.

Газпром Алексей Миллер

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