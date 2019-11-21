Пользователи СПАРКа смогут анализировать арбитражи с помощью базы нормативных документов системы ГАРАНТ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" реализовала интеграционное решение, которое дало пользователям системы "СПАРК-Интерфакс" доступ к базе нормативно-правовых документов информационно-правовой системы ГАРАНТ, ссылки на которые содержатся в арбитражных делах.

"СПАРК предоставляет своим пользователям всю доступную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в том числе и историю их судебных разбирательств", - напомнил исполнительный директор системы "СПАРК-Интерфакс" Алексей Кобин. - Теперь для максимального удобства пользователей в карточке арбитражного дела организации представлен не только весь ход судебного процесса по делу, но и появились активные ссылки на нормативные правовые акты и решения Верховного Суда РФ, которые упоминаются в судебных документах".

"Перейдя по ссылкам в разделе "Нормы права", пользователи системы СПАРК автоматически входят в систему ГАРАНТ для изучения конкретных норм", - пояснил он.

"Консолидация совместных усилий и накопленный опыт по обработке текстовой информации позволили нам решить задачу по сопоставлению массива нормативно-правовых документов с решениями судов и предложить нашим пользователям удобный и функциональный сервис", - подчеркнул Кобин.

"Благодаря интеграции лидирующих в своих отраслях продуктов пользователи СПАРКа получили возможность использовать мощный функционал системы ГАРАНТ по анализу правовой информации и тем самым сделать свою работу еще более продуктивной", - отметил директор по маркетингу компании "Гарант" Вадим Барон.

Система "СПАРК-Интерфакс" - общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.

Компания "Гарант" - одна из ведущих информационных компаний России, является разработчиком одноименной компьютерной правовой системы и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО). В настоящее время при помощи ИПО ГАРАНТ свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране. Большое внимание уделяется разработкам в сфере Legal Tech. В 2019 году появилась целая линейка продуктов ГАРАНТ Legal Tech - современных инструментов автоматизации правовых задач.