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Нефть Brent подешевела до $63,8 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу после достижения двухмесячных максимумов днем ранее из-за смешанных новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI завершит "в плюсе" третью неделю подряд, чего не происходило уже семь месяцев.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 по Москве подешевели на $0,16 (на 0,25%) - до $63,81 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,35 (на 0,60%) - до $58,23 за баррель.

С начала этой недели рост цен составляет примерно 1%.

Инвесторы находятся в ожидании очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в начале декабря. Предполагается, что страны-нефтепроизводители продлят соглашение об ограничении добычи.

нефть Brent

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