Гордеев не исключил обсуждения идеи "зернового ОПЕК" в январе в Берлине

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Идея объединения стран - ведущих мировых экспортеров зерна по типу ОПЕК может заинтересовать аграрных министров многих стран, считает вице-премьер Алексей Гордеев.

"Это должно обсуждаться. В январе, я надеюсь, будет саммит министров сельского хозяйства в рамках "Зеленой недели" (крупнейшая агровыставка - ИФ) в Берлине", - заявил он журналистам в субботу в кулуарах XIX съезда "Единой России".

"Думаю, это один из вопросов, который возьмут обсуждать все министры", - добавил вице-премьер.

С идеей о создании "зерновой ОПЕК" Гордеев выступил в октябре этого года на встрече с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер и премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в рамках международной выставки готовых продуктов питания ANUGA-2019 в Кельне.

По словам зампреда, в "зерновую ОПЕК" могли бы войти Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие страны.