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Бюджет на три года обсудят в Совете Федерации в понедельник

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в понедельник обсудит закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

С докладами по этим вопросам выступят первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Сенаторы обсудят поправки о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения, об изменении порядка тестирования адвокатов.

Ожидается, что будут одобрены изменения, касающиеся расширения круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, установления административной ответственности за невыполнение оператором при сборе персональных данных россиян обязанности по обеспечению их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории России. Кроме того, будет рассмотрен закон о предоставлении права детям, проживающим в одной семье, преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры.

В рамках "правительственного часа" о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" расскажет министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Совет Федерации

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