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Для мясных предприятий, использующих зараженное сырье, предложили ввести оборотные штрафы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев считает необходимым существенно ужесточить контроль за мясоперерабатывающими предприятиями, которые используют зараженное сырье и выпускают потенциально опасную продукцию, и усилить их наказание - вплоть до введения оборотных штрафов.

Как отмечает пресс-служба вице-премьера, на прошедшем в понедельник заседании постоянно действующей противоэпизоотической правительственной комиссии сообщили об обнаружении генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) в колбасной продукции компании АО "Итера" Калужской области. Зараженная продукция этого АО была направлена в 39 регионов страны.

"Невооруженным глазом видно, что эта компания использовала серые схемы поставки сырья. Региональным властям необходимо в кратчайшие сроки разобраться, откуда поступило зараженное сырье на переработку. Подключить к расследованию правоохранительные органы, - сказал Гордеев, чьи слова приводит пресс-служба. - С такими предприятиями в регионе необходимо работать в особом режиме, ежедневно их контролировать, и подобные вопиющие случаи предавать широкой огласке... Кроме того, необходимо нормативно урегулировать возможность приостановки деятельности таких недобропорядочных компаний и взыскания с них существенных штрафов - к примеру, в размере 3% от годового оборота, чтоб впредь неповадно было".

Алексей Гордеев

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