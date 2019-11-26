Сотрудники оборонного предприятия получили условные сроки за хищение 115 млн рублей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бийский городской суд назначил условные сроки сотрудникам Федерального научно-производственного центра (ФНПЦ) "Алтай". Их признали виновными в растрате более 115 млн рублей, выделенных из бюджета по госзаказу, сообщили в управлении СК по Алтайскому краю.

Суд и следствие установили, что были похищены средства, выделенные по госконтракту 2006 года. По делу проходят гендиректор ФНПЦ Александр Жарков, который умер за время следствия, его первый заместитель и директор ЗАО "Научно-Производственное Предприятие "Бийскфизтех" Андрей Литвинов, а также главный научный сотрудник ФНПЦ Ирина Теплова, по совместительству директор ЗАО "Научно - Производственный Концерн "Алтай". Теплова также является депутатом Алтайского краевого заксобрания.

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы Жарков от имени предприятия заключал договоры подряда с предприятиями своих сотрудников на подготовку конструкторской и эксплуатационной документации и на выпуск оборудования для госзаказчика. При этом они подписывали подложные акты сдачи-приемки выполненных работ и по ним перечисляли бюджетные средства. Затем они потратили эти деньги по своему усмотрению, считает следствие.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Литвинов и Теплова получили по четыре года условно с испытательным сроком пять лет. Оба были оштрафованы на 1 млн рублей. Дело против Жарковс суд прекратил.